Diese Staffeln aus Lindenberg dominieren beim Allgäu-Triathlon in Immenstadt

„Die Allgäuer Mädels“ verteidigen beim Triathlon in Immenstadt ihren Titel auf der Olympischen Distanz souverän. Bei den Männern sind echte Serientäter am Werk.

22.08.2023 | Stand: 16:33 Uhr

Beim Allgäu-Triathlon in Immenstadt war der Staffelwettbewerb über die Olympische Distanz fest in Westallgäuer Hand. Sowohl bei Frauen als auch bei den Männern ging der Sieg an ein Team aus Lindenberg. Und das nicht zum ersten Mal.

