Diese Westallgäuer Apotheken bieten kostenlose Schnelltests an

Der Bund hat allen Bürgern einen Gratis-Schnelltest pro Woche versprochen – auch in Apotheken. Doch die Umsetzung im Westallgäu ist gar nicht so einfach.

10.03.2021 | Stand: 06:01 Uhr

„Die Nachfrage ist riesig“, sagt Daniel Hunold, der zusammen mit Nadja Linhardt die Raphael-Apotheke in Lindenberg und als deren Filiale die Hochgrat-Apotheke in Oberstaufen betreibt. Seit Montagmittag hat er offiziell den Auftrag vom Gesundheitsamt Lindau, die vom Bund versprochenen Gratis-Schnelltests für die Bürger anbieten zu dürfen, nachdem er dies zuvor bereits kostenpflichtig für 30 Euro getan hatte. Seine Mitarbeiter sind dafür eigens geschult worden.

Und bereits am Montagnachmittag hatte er in Lindenberg rund 20 Kunden getestet – ohne große Werbung. „Die Leute haben einfach auf gut Glück angerufen“, sagt er. Ähnlich groß war die Nachfrage am Dienstag.

Corona-Schnelltests in Lindenberg

Wer sich von der Raphael-Apotheke testen lassen möchte, kann entweder einen Termin vereinbaren oder einfach vorbeikommen. „Uns ist mit Termin lieber, da die Mitarbeiter dafür eine komplette Schutzausrüstung anziehen müssen“, sagt Hunold. In den nächsten Tagen erhält er auch eine Software, um Termine online vergeben zu können.

Die Kunden müssen in der Apotheke diverse Formulare ausfüllen, aber für den Test selbst gar nicht erst in die Apotheke rein. „Wir machen das durch ein Bürofenster nach draußen“, sagt Hunold. Dort steht ein weißer Plastikstuhl für die Testperson bereit. Das Ergebnis liegt nach 15 Minuten vor. Die Kunden bekommen dafür eine Bescheinigung. Sobald die Software installiert ist, gibt es das Ergebnis auch direkt aufs Handy – der Kunde muss dann also gar nicht mehr vor der Apotheke warten.

Jeder Bürger hat einmal pro Woche ein Anrecht auf einen kostenlosen Schnelltest. Jeder weitere muss bezahlt werden. Doch überprüfen lässt es sich in der Praxis wohl eher nicht, falls jemand zwei oder drei Gratis-Tests machen lässt. „Eine Kontrolle gibt es nicht“, räumt Hunold sein. Der Aufwand dazu wäre schlicht auch zu groß. Ähnlich wie bei der Ausgabe der kostenlosen FFP2-Masken an Senioren vor Weihnachten basieren die Schnelltests auf Vertrauensbasis. (Lesen Sie auch: In der Apotheke oder daheim: Wie valide sind die Corona-Schnelltests?)

Marienapotheke Heimenkirch: Die Nachfrage nach den Schnelltests ist groß

Die Marienapotheke Heimenkirch bietet ab Mittwoch kostenlose Schnelltests an, die Marienapotheke Scheidegg ab Donnerstag. Inhaberin Gudrun Roos hat für beide Apotheken eine räumliche Lösung gefunden. Für ihr drittes Geschäft, die Hummel’sche Apotheke in Weiler, arbeitet sie noch an einer Testmöglichkeit. Die Nachfrage nach den Schnelltests sei jedenfalls groß, sagt Roos. „Seit Montag klingeln bei uns die Telefone.“ Darum hofft sie, dass der Ansturm nicht gar zu groß sein wird. „Ich zähle auf das Verständnis unserer Kunden. Es kommen nicht alle am ersten Tag dran.“

Am Montagvormittag wurde Roos per E-Mail vom Landratsamt über die „Beauftragung der Apotheken“ informiert. Die wichtigsten Punkte seien hier enthalten. „Es ist geregelt, welche Formulare die Kunden bekommen und wie die Meldungen ans Gesundheitsamt laufen.“ Offen sei noch die Vergütung. „Da gehen wir in Vorleistung. Aber ich habe Vertrauen, dass wir das ausgeglichen bekommen.“ Aktuell stehen Roos für ihre drei Apotheken genügend Tests zur Verfügung. Wie sich die Belieferung entwickelt, bleibt abzuwarten. „Wir fahren alle auf Sicht.“

Nach ihrer Meinung zum kostenlosen Testangebot gefragt, sagt Roos: „Grundsätzlich ist das Testen ganz wichtig. Und es ist wichtig, dass es eine Teststrategie vor der Öffnungsstrategie gibt.“ Vorsichtig äußert sie sich jedoch zur Deutung der Ergebnisse. „Den Leuten muss klar sein, dass es sich um eine Momentaufnahme handelt, die für den Tag – vielleicht noch für den nächsten – Aussagekraft hat.“ Ihre Kolleginnen und sie werden darauf alle Getesteten mit Nachdruck hinweisen. (Lesen Sie auch: Appell zu Tests in Betrieben - Bald Impfungen beim Hausarzt)

Bietet die Post-Apotheke in Weiler Schnelltests an?

Simone Kling, Inhaberin der Post-Apotheke in Weiler, kann noch nicht sagen, ob und wann sie Tests anbietet. „Es bedeutet für uns einen gewissen Aufwand. Wir brauchen Räumlichkeiten und entsprechend Personal“, sagt sie. Auch die Terminvergabe müsse gut organisiert sein. Ein zentraler Punkt bei ihren Überlegungen: „Ich finde, die Apotheken, die testen, sollten auch geimpft sein. Das müssen ja die Mitarbeiter machen, und die brauchen einen Schutz.“

„Die Nachfrage ist da. Es ist ein großes Thema in der Bevölkerung“, hat Veit Ehrhardt festgestellt. Der Inhaber der Bergapotheke und der Stadtapotheke in Lindenberg kann momentan aus personellen Gründen bei sich noch keine kostenlosen Schnelltests anbieten. Er sei aber an dem Thema dran und arbeite, auch im Austausch mit Stadt und Landratsamt, an einer Lösung für zusätzliche Testkapazitäten. Anbieten kann er in beiden Apotheken aber immerhin die Schnelltests für den Laiengebrauch. „Allerdings noch nicht in dem Maße, wie wir es uns wünschen“, bedauert er.

Viele Anfragen bekommt auch Karolin Berlinger-Bischof von der St. Ulrich-Apotheke in Lindenberg. Allerdings kann sie derzeit noch keine Schnelltests anbieten.

23.000 Selbsttests für Schulen und Kindergärten im Landkreis Lindau angekommen