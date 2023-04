Diese Westallgäuer Gemeinde braucht bald neuen Bürgermeister

Bei der Bürgerversammlung in Maierhöfen ging es um Blitzer, ein neues Baugebiet und Windkraftanlagen. Rathauschef Schwarz ging auch auf die eigene Zukunft ein.

21.04.2023 | Stand: 09:34 Uhr

Seit 27 Jahren ist Martin Schwarz Bürgermeister von Maierhöfen – doch nach der aktuellen Amtszeit will er aufhören. Das hatte er bereits vor seiner letzten Wiederwahl 2020 klargemacht, diese Ankündigung bekräftigte er nun in der Bürgerversammlung am Mittwoch vor knapp 70 Interessierten. Nur noch drei solcher Abende mit ihm werde es somit geben. Die nächste Wahl steht 2026 an.

