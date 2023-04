Dieser Lindenbeger trainiert seit über 40 Jahren den Fußball-Nachwuchs

Ein Leben für den Fußball: Charly Krautwurst trainiert seit über 40 Jahren Jugendmannschaften des FC Lindenberg. Der 63-Jährige brennt nach wie vor dafür.

09.04.2023 | Stand: 16:13 Uhr

Es herrscht viel Trubel in der Sporthalle der Grundschule. Dort beginnt gleich das Bambini-Training des FC Lindenberg – also der jüngsten Altersklasse im Fußball. Die Buben und Mädchen toben wild durcheinander, bis sich Trainer Karl Krautwurst einschaltet und seine erste Übung demonstiert. Jetzt wird es ruhiger in der Halle. Die Nachwuchskicker hören gespannt zu und versuchen, die Aufgaben umzusetzen. Krautwurst schaut genau zu, korrigiert, gestikuliert und motiviert seine Schützlinge mit sichtlich viel Herzblut.

