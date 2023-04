Dieser Spielplatz im Westallgäu wird für Ältere umgestaltet

Nachdem Spielgeräte in Gestratz in die Jahre gekommen waren, wurden sie abgebaut. Wie der Ort nun neugestaltet werden soll

14.04.2023 | Stand: 05:44 Uhr

Der Spielplatz im Wohngebiet in der Michael-Kitzelmann-Straße in Gestratz ist in die Jahre gekommen. Eine Rutsche und ein Klettergerät hat die Gemeinde aus Sicherheitsgründen bereits abgebaut. Kleine Kinder wohnen in der Straße derzeit nicht. Deshalb hat der Gemeinderat jetzt beschlossen, den Spielplatz neu zu gestalten – und dabei die „Generation 10+“ besonders im Blick zu haben.

Festinstallierte Slackline geplant

Im benachbarten Baugebiet „Am Sonnenhang“ gibt es kleinere Kinder – und auch einen weiteren Spielplatz. Insoweit sieht Bürgermeister Engelbert Fink keine Notwendigkeit, in der Michael-Kitzelmann-Straße in eine Neuausstattung der dortigen Spielfläche zu investieren, um damit wieder Kleinkinder anzusprechen.

So soll es künftig unter anderem eine fest installierte Slackline zum Balancieren geben. Die sollen nicht nur ältere Kinder und Jugendliche nutzen – auch für Erwachsene sei sie gut geeignet, um das Gleichgewicht zu trainieren, argumentierte Fink. Für den Aufbau will er Natursteine nutzen, die bei anderen Baumaßnahmen innerhalb der Gemeinde zutage getreten sind.

Bach auf dem Spielplatz Gestratz muss berücksichtigt werden

Auch ein weiteres Balancierelement sowie eine Kletterwand schlug Fink nach einem Gespräch mit einer örtlichen Fachfirma vor. Etwas eingeschränkt wird die Planung durch einen kleinen Bach, der durch das Gelände fließt: „Den müssen wir berücksichtigen“, sagte der Bürgermeister. Dann aber hält er es für gut möglich, dass auch ältere Grundschulkinder oder sogar Turnergruppen das neu ausgestattete Gelände nutzen.

Die bestehende Hütte könnten Eltern verschönern, so die Idee des Bürgermeisters. Ewald Kinzelmann, selbst Ratsmitglied und im Gemeinde-Bauhof tätig, gab zu bedenken, dass einzelne Bereiche frei bleiben sollten, um die Zufahrt zum Bach frei zu halten. Doch letztlich gab es nur positive Resonanz auf den Vorschlag des Bürgermeisters.

Nun soll die Fachfirma eine Detailplanung und einen Kostenvoranschlag erarbeiten. Im Haushalt stehen 15.000 Euro für die Erneuerung des Spielplatzes bereit.