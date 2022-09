Früher war dort eine Schlecker-Filiale. Derzeit ist ein Corona-Testzentrum in dem Haus in Lindenberg untergebracht. Was im Sommer 2024 daraus werden soll.

21.09.2022 | Stand: 10:47 Uhr

Früher war hier eine Schlecker-Filiale beheimatet. Später eine Physiotherapie-Praxis und ein Second-Hand-Laden. Derzeit ist darin das Corona-Testzentrum der Berg- und Stadtapotheke untergebracht. Das Wohn- und Geschäftsgebäude in der Hauptstraße 66 prägt das Ortsbild von Lindenberg. Schließlich steht es direkt am Stadtplatz. Nun sind seine Tage gezählt: Es wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. In dem wird unter anderem die Käserei Baldauf einen Laden eröffnen.

