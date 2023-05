Warum ein Westallgäuer Unternehmen seinen Firmensitz verlegt

Der Opfenbacher Holzbau-Betrieb Trunzer darf sich an der B32 ansiedeln. Der Gemeinderat wägt eine Liste von Einwände ab, um den Ortsteil Heimen zu entlasten.

19.05.2023 | Stand: 10:11 Uhr

Das Holzbau-Unternehmen Trunzer kann vom Opfenbacher Ortsteil Heimen in den Bereich Mäuchen an der Bundesstraße 32 umsiedeln. Der Gemeinderat hat nach über zweijähriger Planung den entsprechenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Zuvor hatten Firmeninhaber Daniel Trunzer und Bürgermeister Matthias Bentz in der Gemeinderatssitzung den damit verbundenen Durchführungsvertrag beschlossen. Er regelt insbesondere, dass Trunzer den Betriebssitz vollständig verlegt. Auch verpflichtet sich das Unternehmen, die Kosten für eine neue Linksabbiegespur auf der B32 zu übernehmen.

