Diskussionen um Bau eines Hackschnitzel-Heizwerk in der Dorfmitte von Heimenkirch

Erneut meldet sich bei der Bürgerversammlung Elmar Limberger zu Wort, und auch Gemeinderatsmitglied Artur Prinz hält den vorgesehenen Standort für falsch. Informationen zu aktuellen Themen geben zwei Impulsvorträge.

Seit Monaten steht der Bau eines Hackschnitzel-Heizwerkes in der Ortsmitte Heimenkirch im Raum. Das Projekt war auch Thema in der Bürgerversammlung.

Auslöser der Nahwärme-Überlegungen ist der Umbau des früheren Gasthauses „Sonne“. Der künftig für Wohnen und Gewerbe genutzte Bau könnte ebenso wie weitere öffentliche Gebäude Wärmeenergie aus der Hackschnitzelanlage erhalten; außerdem soll das Heizwerk die benachbarte Firma Hochland versorgen. Der Käsehersteller ist bei den aktuellen Planungen Projektpartner der Gemeinde.

Auch der Denkmalschutz spielt eine Rolle

Nur bei einer möglichst geringen Entfernung funktioniere die Dampfversorgung des Käsewerkes, erklärte Bürgermeister Reichart. „Sonst ist das nicht wirtschaftlich.“ Aktuell seien „die Büros am Rechnen“. Auch der Denkmalschutz liefere gewichtige Argumente. Die Bedenken bezüglich eines Kamins neben der Kirche und Anlieferverkehrs neben dem Friedhof „haben ihre Berechtigung“, sagte Reichart. Andererseits gehe es um örtliche Wertschöpfung bei der Energieerzeugung. Sein Fazit: „Ich weiß nicht, wie es ausgeht.“

Anwohner Elmar Limberger hatte im November eine Unterschriftenliste gegen den geplanten Standort am Häckselplatz übergeben und auch in Gemeinderatssitzungen seine Bedenken geäußert. Die Sorgen hinsichtlich der Gesundheit der Anwohner sieht er nicht berücksichtigt: „Inzwischen scheint jedes Mittel recht, dass man die Anlage dort unten hin baut“, monierte er. Reichart versicherte, dass die Bedenken in die Bauleitplanung einfließen, „falls sie fortgesetzt wird“. Gemeinderatsmitglied Artur Prinz sieht die Anlage an der falschen Stelle geplant. Besser wäre ein Standort auf dem Hochland-Gelände. Er forderte das Unternehmen auf, einen „besseren Standort bei sich zu suchen".

Tipps zum kurzfristigen Energiesparen

Für Impulsvorträge erhielten in der Versammlung der Bauphysiker Bernd Niehoff aus Lindau sowie Carmen Hügemann und Markus Gampl vom Verein Gemeinwohlökonomie Raum. Niehoff gab Tipps zum kurzfristigen Energiesparen etwa durch Absenken der Raumtemperatur, Schließen von Türen und Rollläden und weniger Kühlung bei Kühl- und Gefrierschrank.

Langfristig gelte es, die Gebäudehülle zu dämmen und dabei beim Dach zu beginnen. Carmen Hügemann und Markus Gampl warben für ein Wirtschaften, das nicht nur finanziellen Profit zum Ziel habe, sondern auch der Verbesserung des allgemeinen Lebensstandards und der Gleichberechtigung dienen sollte. Dr. Matthias Popp griff die Themen auf und räumte dabei ein: „Das Thema Gemeinwohlökonomie ist schwierig zu vermitteln.“ Es sei aber wichtig „als Gegengewicht zur gewinnorientierten Marktwirtschaft“.