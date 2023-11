"Dann müssen wir es selbst machen": Neustart für den Dorfmarkt in Oberreute

Die Gemeinde Oberreute hat den Laden zum 1. November übernommen, nachdem sich kein Nachfolger dafür gefunden hatte. Warum er bald kurzzeitig schließt.

04.11.2023 | Stand: 19:24 Uhr

In den letzten Oktober-tagen war der Dorfladen in Oberreute fast leer. Der bisherige Pächter Georg Maucher hatte den Warenbestand nahezu komplett abverkauft. Nun sind die Regale wieder voll: Denn zum 1. November hat die Gemeinde den Laden selbst übernommen. Am Donnerstag öffnete er zum ersten Mal unter der Leitung der neuen Geschäftsführerin Ramona Stenzel.

