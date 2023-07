Dorfladen in Stiefenhofen hat wieder geöffnet

Nico Boksberger hat das Geschäft unter einem neuen Namen wiederbelebt. Was man außer Lebensmitteln dort kaufen kann.

Die ersten Kundinnen und Kunden trudeln nach und nach ein, schauen sich um und kaufen Gelbwurst, Semmel oder Joghurt. Nico Boksberger begrüßt sie, beantwortet ihre Fragen zum Sortiment und kassiert sie anschließend ab.

Nachdem Ulla Kinzelmann den Dorfladen in Stiefenhofen im vergangenen Jahr geschlossen hat, hat der Röthenbacher das Geschäft unter dem Namen „Dein Schmankerl“ wiederbelebt. „Es ist stressig, aber auch schön“, sagt er über die ersten Stunden am Tag der Eröffnung.

Im Sortiment sei „von allem ein bisschen was“, sagt der neue Pächter. Von Backwaren von der Bäckerei Rieser in Simmerberg, über Wurst und Fleisch von der Metzgerei Rehle bis zu Honig von einem Imker aus Kaufbeuren – Boksberger legt Wert auf regionale Lebensmittel.

Bürger können ihre Ideen miteinbringen

Neben Einrichtungsstücken, die die Gemeinde ihm zur Miete zur Verfügung gestellt hat – unter anderem das Kassensystem und die Eistheke – gibt es in dem Laden noch eine Sitzecke, wo Besucherinnen und Besucher gemütlich Kaffee trinken können. Die Wand schmücken Tischplatten aus Massivholz. Sie stammen aus seiner Werkstatt direkt gegenüber und können erworben werden. Eine hat ein Kunde schon gekauft. Die Lücke müsse er gleich wieder füllen, meint Boksberger.

Im Sitzbereich können Kunden Kaffee trinken. Bild: Anna Stepanek

„Ich habe aber auch extra noch ein bisschen Platz gelassen“, sagt er. In den nächsten Monaten will er auf die Wünsche von Kundinnen und Kunden hören – sei es vor Ort oder per E-Mail – und eventuell ihre Ideen zum Angebot umsetzen.

Auch Bürgermeister Christian Hauber hat dem Dorfladen einen Besuch abgestattet. Er sieht das Geschäft als Bereicherung für das Dorfleben. „Gerade auch für ältere Menschen“, meint er. Die Ausstattung, die Boksberger von der Gemeinde mietet, soll „nach und nach ins Eigentum übergehen.“ Die Ware steht bereit, der Laden ist eingerichtet: „Jetzt liegt es an den Bürgern, hier einzukaufen“, sagt Hauber.