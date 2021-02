Noch immer gehen Rechnungen in Simmerberg ein. Es wird wohl mehr als doppelt so teuer wie geplant. Die ÖDP fordert eine Aufklärung. Was der Bürgermeister sagt.

22.02.2021 | Stand: 17:44 Uhr

Die Simmerberger Dorfmitte sorgt weiter für Diskussionen. Die Kosten für das Projekt liegen deutlich höher als ursprünglich geplant. Statt 1,12 Millionen Euro könnte das Projekt am Ende zwei Millionen Euro verschlingen. Die ÖDD im Gemeinderat hat jetzt eine Aufklärung gefordert, wie es zu der Kostensteigerung kommen konnte. „Das Thema wird aufgearbeitet“, sichert Bürgermeister Tobias Paintner zu. Allerdings wird das noch etwas dauern, denn das Vorhaben ist noch nicht komplett abgerechnet.