Drogenhändler lernt nicht dazu und bleibt in Haft

Das Schöffengericht in Wangen verurteilt Mann zu Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten - und schickt ihn zurück ins Gefängnis.

14.08.2023 | Stand: 11:08 Uhr

Aus der Justizvollzugsanstalt in Ulm wurde er vorgeführt. Dorthin ging es nach der Verhandlung am Amtsgericht Wangen auch wieder zurück. Das dortige Schöffengericht verurteilte den Wiederholungstäter wegen des unerlaubten Handeltreibens und dem Anbau von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten – ohne Bewährung. Seit über einem Jahr befindet sich Deutsche in Haft, nachdem ihn das Landgericht vor zwei Jahren wegen ähnlicher Delikte für vier Jahre und drei Monaten hinter Gitter geschickt hatte.

