Drogenhandel im großen Stil: Polizei nimmt fünf Tatverdächtige fest

Weil sie im Allgäu und in Oberschwaben mutmaßlich im großen Stil mit Drogen gehandelt haben sollen, hat die Polizei fünf Menschen festgenommen.

22.11.2023 | Stand: 15:34 Uhr

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen und die Staatsanwaltschaft Ravensburg haben vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 29 und 73 Jahren festgenommen. Sie stehen laut den Beamten unter Verdacht, im Raum Oberschwaben/ Allgäu im großen Stil mit Drogen gehandelt zu haben oder daran beteiligt gewesen zu sein.

Bereits im September nahmen die Ermittler in Bad Schussenried zwei Tatverdächtige (29 und 73 Jahre) bei der Übergabe von Kokain im Kilogrammbereich fest. Bei anschließenden Durchsuchungen stellten die Beamten über 100.000 Euro und noch mehr Drogen sicher, darunter mehrere Kilogramm Marihuana.

Drei Tatverdächtige bei Durchsuchungen festgenommen

Die mutmaßlichen Komplizen der Festgenommenen machten unterdessen mit dem Drogenhandel weiter. Anfang November gab es weitere Durchsuchungen im Bereich Leutkirch und Friedrichshafen. Dabei fanden die Ermittler Haschisch und Kokain. Zudem wurden zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 42 und 47 Jahren festgenommen.

Mutmaßliche Drogenhändler sitzen in Untersuchungshaft

Gegen die fünf Tatverdächtigen erließ das Amtsgericht Ravensburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle und setzte diese in Vollzug. Ihnen wird unter anderem unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Die Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln noch weiter.

