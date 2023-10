Drogensüchtiger begeht Einbruchsserie im Westallgäu

Um seine Abhängigkeit zu finanzieren, stiehlt ein 38-Jähriger Geld. Sein Prozess gibt Einblicke in eine gescheiterte Existenz mit geringer Zukunftsperspektive.

16.10.2023 | Stand: 19:21 Uhr

In einer über sieben Stunden langen Verhandlung hat ein Schöffengericht am Amtsgericht Wangen einen 38-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sieben Monaten verurteilt. Der Drogensüchtige hatte bei einer Serie von Einbrüchen Bargeld gestohlen, das er für seinen Kokain- und Heroin-Konsum benötigte. Weil er wegen früherer Straftaten derzeit bereits im Gefängnis sitzt, wurde er in Fußfesseln vorgeführt.

