Droht ganzen Gemeinderäten pauschal die Quarantäne?

Markus Reichart ist überzeugt, dass bestimmte Maßnahmen maximalen Schutz vor Corona-Ansteckung in Sitzungen bringen. Was der Bürgermeister vom Landratsamt erwartet.

29.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Manche Gemeinderäte treffen sich in den vertrauten Sitzungsräumen, andernorts weicht man auf Hallen oder Säle aus, und einige Gremien halten Hybridsitzungen ab, das heißt, die Gremiumsmitglieder sehen einander nur auf Bildschirmen, während Gäste der Sitzung mit dem Bürgermeister vor Ort sind. Demokratische Arbeit ist mühsam in der Pandemie. Zusätzliche Unruhe verursachte das Robert-Koch-Institut mit einer Neueinschätzung der Ansteckungsgefahr in großen Räumen. Die pauschale Verhängung von Quarantäne für alle stand im Raum, wenn sich nach einer Sitzung ein Anwesender als infiziert erweist. Das wollte Markus Reichart, Bürgermeister von Heimenkirch und Bezirksvorsitzender im Bayerischen Gemeindetag, so nicht hinnehmen. Im Interview erklärt er, was er vom Landratsamt erwartet.