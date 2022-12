Durch Hinweis eines Autofahrers: Polizei fasst Einrecherbande in Sigmarszell

Drei Diebe entsorgen in einem Wald in Sigmarszell einen aufgebrochenen Tresor. Ein Mann beobachtete das und rief die Polizei. Nun sind die Einbrecher in Haft.

30.12.2022 | Stand: 14:54 Uhr

Mitten in der Nacht hat ein Mann in Sigmarszell (Landkreis Lindau) einen lauten Knall aus einem Waldstück an der Grenze zu Österreich gehört. Er fuhr daraufhin in den Wald und sah drei Männer, die gerade in einem Auto davonfuhren. Der Mann verständigte die Polizei. Beamte der Grenzpolizei Lindau stoppten kurz darauf das Fahrzeug mit den drei Männern.

Alle drei stammen laut Polizei aus Rumänien. Sie sind 37, 35 und 21 Jahre alt. In dem Auto fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und Geld. Als die Polizisten das Waldstück absuchten, in dem der Mann den Knall gehört hatte, entdeckten sie einen aufgebrochenen Tresor und eine Geldkassette.

Zwei Einbrüche in einer Nacht in Vorarlberg

Die bayerischen Polizisten meldeten sich daraufhin bei ihren Kollegen aus Vorarlberg, die den Verdacht bestätigten, dass es sich bei den Gegenständen um Beute eines Einbruchs in einen Betrieb in Hörbranz handelte. In der gleichen Nacht, in der sie den Tresor stahlen, sind die drei Männer laut Polizei zudem in Hard in ein Gebäude eingebrochen - machten aber keine Beute.

Die Männer sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen übernimmt die österreichische Polizei.

Lesen Sie dazu auch: Einbrecher bei Flucht vor Polizei in Bensheim von Zug erfasst