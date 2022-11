Durch Simmerberg dürfen Autos jetzt nur noch 30 fahren

In dem Westallgäuer Dorf gilt seit wenigen Tagen eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung. Wieso das Landratsamt dort Tempo 30 erlassen hat.

29.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Seit wenigen Tagen gilt nun auch in der Ortsmitte von Simmerberg Tempo 30. Das Landratsamt hat die Geschwindigkeitsbegrenzung auf einem etwa 300 Meter langen Abschnitt der Staatsstraße angeordnet. Doch nicht der hier liegende Dorfplatz, die Metzgerei oder die Bäckerei und der damit verbundene rege Auto-, Radfahrer- und Fußgängerverkehr sind der Grund dafür.

Grundlage für die Anordnung ist der nahe gelegene Kindergarten. In den letzten Monaten kam es bereits in Maierhöfen und Opfenbach zur Ausweisung von Bereichen, in denen nur noch mit maximal 30 Stundenkilometern gefahren werden darf. Dies gilt nur während der Zeiten, in denen Kinder üblicherweise unterwegs sind – in Simmerberg zwischen 7 und 17 Uhr.

