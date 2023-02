D’wilde Wiebr stürmen wieder das Rathaus Lindenberg

In Lindenberg soll es „drunter und drieber“ gehen: Für den gumpigen Donnerstag haben die wilden Wiebr angekündigt, das Rathaus zu stürmen. Was sie vorhaben.

12.02.2023 | Stand: 05:37 Uhr

Zwei Jahre lang hatte die Spitze im Rathaus am Gumpigen Donnerstag Ruhe. Jetzt wollen es die „Lindeberger wilde Wiebr“ wieder krachen lassen und haben für den 16. Februar einen Sturm auf den Amtssitz von Bürgermeister Eric Ballerstedt angekündigt.

Zehn Mal haben die Wilde Wiebr das Rathaus in Lindenberg gestürmt. Dann bremste sie das Coronavirus weitgehend aus. Zwangsweise mussten es die Wiebr auch im vergangenen Jahr mit einer schriftlichen Ermahnung an den Rathauschef bewenden lassen. Das soll heuer anders werden. „Die Liwiwi holen den Bürgermeister aus dem Rathaus und knöpfen ihn sich vor“, kündigt Kulturreferentin Hanni Windhaber an. Heißt: Der Bürgermeister wird sich mit seinen treuesten Bediensteten auf dem Stadtplatz allerlei Aufgaben stellen müssen.

Traditionell lassen es an Weiberfasching in Lindenberg nicht nur die Wilde Wiebr krachen. Pyrotechniker Waldemar Stiefenhofer unterstützt den Rathaussturm mit einem Feuerwerk. Und im Anschluss steigt der Weiberfasching in den Kneipen der Stadt. Auch im Löwensaal wird gefeiert. Dort geht es in die 1920er-Jahre.

Rathaussturm in Lindenberg am Donnerstag, 16. Februar, ab 19.19 Uhr. Ab 18.30 Uhr sorgt DJ Daduddi auf dem Stadtplatz für Musik. Bis circa 20.15 Uhr soll es „drunter und drieber“ gehen mit „de Lindeberger wilde Wiebr“. Besucher werden bewirtet.

