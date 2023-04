Scheidegg plant E-Carsharing: Wo das Aufladen für die Kunden kostenlos wäre

Der Markt Scheidegg hat von einem Anbieter ein Angebot zum E-Carsharing erhalten. Was aus Sicht der Gemeinde für die Kunden daran besonders attraktiv ist.

22.04.2023 | Stand: 05:08 Uhr

Möglicherweise startet auch in Scheidegg in absehbarer Zeit E-Carsharing. Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, dazu vertiefte Gespräche mit dem Anbieter Deer zu führen, einem Tochterunternehmen der Energie Calw GmbH. „Es hört sich gut an“, sagte beispielsweise Nikolaus Boll über das Angebot.

Das Unternehmen baut sein Netz an Car-Sharing-Stationen schnell aus. Zuletzt sind sieben Kommunen in Oberschwaben Partner geworden. Insgesamt hat Deer derzeit nach eigenen Angaben über 250 Stationen vor allem im Süden der Republik.

Wo das Laden für die Autofahrer kostenlos ist

Als „attraktiv“, stufte Frank Seidl nicht zuletzt die Konditionen ein, die das Unternehmen seinen Kunden anbietet. Der Wirtschaftsförderer der Marktgemeinde stellte das Modell im Gemeinderat vor. Demnach werden 9,90 Euro; 69,90 oder 109,90 Euro fällig, je nachdem, ob das Auto eine Stunde, einen Tag oder das ganze Wochenende genommen wird. Im Preis eingeschlossen ist das Aufladen des Pkw, vorausgesetzt das erfolgt an einer Ladesäule von Deer.

Gebucht werden können auch One-Way-Fahrten. Kunden können also ein Auto beispielsweise in Scheidegg nehmen und in Ravensburg abstellen. Das Unternehmen sorgt nach eigenen Angaben auch dafür, dass eine beteiligte Kommune nicht lange ohne Fahrzeug dasteht. „Ich glaube schon, dass das funktioniert“, erklärte Bürgermeister Uli Pfanner.

Kunden müssen das Fahrzeug vor einer Fahrt in Augenschein nehmen, ob es beschädigt oder verunreinigt ist. Der Betrieb erfolgt auf Rechnung und Risiko von Deer. Die Gemeinde ist beim Betrieb also außen vor. Sie muss aber zwei Parkplätze an einem möglichst zentral gelegenen Platz zur Verfügung stellen. Die Marktgemeinde denkt dabei an den Pfarrplatz, wie Bürgermeister Uli Pfanner erklärte. Der liegt in unmittelbarer Nähe einer Trafostation. An sie könnte die Ladesäule angebunden werden.

Vertrag mit Anbieter Deer würde fünf Jahre laufen

Bei den Räten stieß das Thema auf breite Unterstützung. Ralf Arnold beispielsweise sprach von einem weiteren Baustein für die E-Mobilität und zur Verkehrsminderung.

Ein Vertrag mit Deer würde erst einmal fünf Jahre laufen. Davor führt die Verwaltung jetzt aber vertiefte Gespräche und wird auch den möglichen Vertrag prüfen.