Scheidegg baut Netz an Ladepunkten aus

In der Gemeinde gibt es nun 27 Stück. Wie es der Verwaltung gelingt, das Netz auszubauen.

19.11.2023 | Stand: 05:44 Uhr

Der Markt Scheidegg gilt als Vorreiter in Sachen Klimaschutz im Westallgäu. Aktuell baut die Gemeinde unter anderem die Infrastruktur in Sachen Elektro-Mobilität weiter aus. Insgesamt gibt es in Scheidegg nach Angaben der Gemeinde mittlerweile 27 Ladepunkte.

Seit dem Jahr 2007 nimmt Scheidegg erfolgreich am european energy award (EEA) teil. Mit der bestandenen Gold-Zertifizierung zählt sie zu den besten EEA-Kommunen in Bayern. Ein Baustein in Sachen Klimaschutz ist die Mobilität. Seit Jahren ist die Gemeinde bestrebt, die Verkehrswende voranzubringen. Dazu gehören Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV, neue Fahrradwege und ein Parkraumkonzept. Und: Die Gemeinde baut die Infrastruktur zur Nutzung der Elektromobilität aus.

Damit begonnen hat die Gemeinde vor fünf Jahren. 2019 hat sie leistungsstarke Schnell-Ladesäulen am Kurhaus und beim Rewe-Markt errichtet. Es waren die ersten öffentlich zugänglichen im Westallgäu. Im vergangenen Jahr ist die Gemeindeverwaltung dann auf Hotels, Gaststätten und Kurbetriebe zugegangen, um den Bau weiterer E-Ladesäulen anzuregen.

Dafür bot sie Hilfestellung bei den Förderanträgen und organisierte eine Sammelbestellung der Infrastruktur. So konnten nach Angaben der Gemeinde Ladesäulen am Hotel Post, am Hotel Alpenloge und am Hotel Edita verwirklicht werden. Zudem hat die Firma Gretter-Bau eine öffentliche Schnellladestation am Grüntenweg errichtet. Mittlerweile gibt es in Scheidegg 27 Ladepunkte und eine installierte Leistung von 601 kW. Damit liegt die Ladeleistung in der Marktgemeinde laut Bundesnetzagentur um das Dreifache höher als im Bundesdurchschnitt.

Und: Die Zahl wird weiter wachsen. Aktuell wird in Scheidegg ein Carsharingangebot aufgebaut, dessen Stellplatz neben dem Pfarrheim ebenfalls mit einer Ladesäule mit Mittelschnellladern ausgestattet ist. Mit ihnen steigt die Zahl der Ladepunkte auf 29.