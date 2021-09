Der Gastwirt bleibt in Lindau auf seiner Rechnung über 2.700 Euro sitzen. Für den Richter ist das vorsätzlicher Betrug. Der Mann bekommt eine Haftstrafe.

02.09.2021 | Stand: 12:36 Uhr

Es war eine große Feier, die sich ein damals 40-jähriger Lindauer und seine 30-jährige Braut anlässlich ihrer Hochzeit im Mai 2018 geleistet haben. Am Ende standen bei einem Gastwirt in Wasserburg Kosten für Speisen und Getränke in Höhe von 2.700 Euro zu Buche. Die hat das Ehepaar aber nie beglichen. Und weil absehbar war, dass sie die Hochzeit gar nicht bezahlen konnten, wertete Richter Moritz von Engel bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Lindau dies als Betrug.