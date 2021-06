Eichhörnchen verursacht Auffahrunfall in Leutkirch

Eine 55-Jährige sah ein Eichhörnchen über die Straße rennen und bremste. Der Hintermann reagierte zu spät und es kam zum Aufprall.

02.06.2021 | Stand: 18:44 Uhr

Ein die Straße überquerendes Eichhörnchen hat am Dienstagvormittag in Leutkirch einen Autounfall verursacht. Eine 55-jährige Autofahrerin machte in der Ottmanshofer Straße eine Vollbremsung, als sie das Tier sah. Hinter der Frau fuhr ein 28-jähriger Autofahrer, der die Vollbremsung zu spät erkannte und der 55-Jährigen auffuhr.

Alle Beteiligten blieben unverletzt

Bei dem Unfall enstand ein Sachschaden von 4500 Euro, verletzt wurde niemand. Auch das Eichhörnchen blieb unverletzt und flüchtete in eine unbekannte Richtung.

