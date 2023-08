Ein Duo will im Museumscafé in Wangen durchstarten

Sara Härtel und André Soares eröffnen bald die lange geschlossene Traditionsgastronomie im Zentrum von Wangen. Was sie dort planen.

17.08.2023 | Stand: 21:40 Uhr

Sie sind so etwas wie die neue Gastro-Generation in der Wangener Altstadt: Sara Härtel und André Soares eröffnen in Kürze das Museumscafé. Die beiden Wangener wollen den Charme der kleinen Traditionswirtschaft am Pulverturm wieder aufleben lassen.

Für Sara Härtel und André Soares geht ein Traum in Erfüllung. Immer, wenn die beiden 33-jährigen Schulfreunde in den vergangenen Jahren am Museumscafé vorbeiliefen, haben sie sich gefragt, was denn da gerade so passiert. Und sich dabei vorgestellt, wie es wäre, wenn sie selbst in dem kleinen Café bewirten würden. „Die Idee, gemeinsam eine eigene Gastronomie zu führen, gibt es schon länger“, sagen die beiden gebürtigen Wangener. „Das Museumscafé hatten wir dabei immer Blick, weil es von der Größe und von der Lage her einfach passt.“

Im April war es dann so weit. Nach jahrelanger Sanierung schrieb die Stadt als Eigentümer die Pacht des Cafés aus. Von der zweistelligen Zahl der Interessenten kamen sechs in die engere Auswahl und durften ihr Konzept vorstellen. Anfang Juni erhielten Härtel und Soares die Zusage, einen Monat später unterschrieben sie einen unbefristeten Pachtvertrag. Ende August/Anfang September wollen sie eröffnen. Dabei dauerte die Vorgeschichte länger als gedacht. Denn nachdem die frühere Pächterin Gerda Sorg im Dezember 2018 aufhörte, hätte eigentlich niemand gedacht, dass das Kleinod im Museumswinkel beinahe fünf Jahre geschlossen sein würde. Doch die umfangreiche Sanierung im Erdgeschoss zog sich – auch pandemiebedingt – in die Länge.

Es war einiges zu tun: neue Heizung und Elektrik, neue Küche und Sanitäranlagen. Auch der 35 Plätze fassende Gastraum präsentiert sich mit neuem Mobiliar und Thekenbereich in frischem, zeitlosen Gewand. Zudem wurden die Fenster restauriert und die Eingangstür ersetzt. Kurzum: Härtel und Soares übernehmen ein runderneuertes Museumscafé.

Museumscafé Wangen: Kleine Speisekarte, regionale Produkte

Die beiden wollen es künftig kulinarisch und kulturell mit Inhalt füllen. Dabei setzt das Duo auf eine kleine Karte, mit Produkten aus der Region. Ein „Highlight“ soll von 10 bis 14 Uhr die Brunchkarte mit überwiegend veganen und vegetarischen Zutaten werden, nachmittags und abends soll es Kuchen und Eis sowie Seelen und Fingerfood geben. Klassiker, die durch neue Variationen ergänzt werden sollen. Die Aufgabenverteilung steht fest: Die gelernte Hotelfachfrau Sara Härtel übernimmt den Service. André Soares, gelernter Kinderpfleger mit Gastronomieerfahrung als Aushilfskraft, steht in der Küche. „Wir starten erst einmal zu zweit und sind zuversichtlich, dass wir das stemmen.“

Was Kunst und Kultur angeht, haben die neuen Wirte einige Ideen. So schwebt ihnen eine „offene Künstlerbühne“ als musikalische Plattform vor, ebenso integrative Abende für Menschen mit und ohne Behinderung. Wer „Wangener Heimatgeschichten“ erzählen will, soll dies im Museumscafé genauso tun können wie Bilder ausstellen. „Auch wer Wangener Fotos von früher hat, darf sich gerne bei uns melden“, so Härtel und Soares.

Neben der Gaststube und der Außenbestuhlung vor dem Café will das Duo auch den Innenhof nutzen. Dort sollen sich Gäste im Sommer in Liegestühlen entspannen und im Winter an einer Markthütte aufwärmen können. Während der Landesgartenschau soll in dem Hof zudem eine Art Lounge mit themengerechter Bepflanzung entstehen.

„Das Museumscafé hat einfach Charme und Wiedererkennungswert“, sagen Sara Härtel und André Soares. Und geben ein langfristiges Ziel aus: „Wir wollen uns als Gastronomiemarke in Wangen etablieren.“