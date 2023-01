Eisskulpturen auf dem Winterfest in Lindenberg: Ein eiskaltes Zeichen für den Frieden

Hartmut Schmid aus Röthenbach gewinnt mit seiner Pistole mit verknotetem Lauf den Wettbewerb in Lindenberg. Hier gibt es Bilder der diesjährigen Kunstwerke.

29.01.2023 | Stand: 18:50 Uhr

„Mama, die hübschen Figuren müsste man in einen XXL-Kühlschrank stellen, damit sie nicht schmelzen“, sagt Luisa. Ihre Mama Iris Meiren-Schneider stimmt zu. „Das sind richtige Kunstwerke. Traumhaft schön. Schade, dass sie vergänglich sind.“ In der Vergänglichkeit der Kunstwerke liegt aber gerade ihr besonderer Reiz, sagt Lindenbergs Citymanager Sascha Schmid. Er bezeichnet die Eisskulpturen als „filigrane und kreative Art, den Winter zu feiern.“ Der Eisskulpturen-Wettbewerb ist zentrales Thema beim Winterfest. An 13 Stationen entstehen in wenigen Stunden fantasievolle Skulpturen. Welche die schönste ist, darüber entscheidet das Publikum.

Jede Künstlerin, jeder Künstler hat einen Eisblock bekommen, 100 Zentimeter hoch, 50 Zentimer breit, 25 Zentimeter tief und 120 Kilogramm schwer. Erst gehen die Künstler mit der Kettensäge ans Werk, später mit feineren Werkzeugen. Viele Zaungäste halten das mit ihren Smartphones fest. So entstehen viele Hundert Fotos der Werke. Der selig schlummernde Mond-Bär von Anna Bergmann bei Betten Specht wird auf diese Weise ebenso in die Welt geschickt, wie der Elefant von Emma Bergmann vor dem Reformhaus Stibi, der auf dem Kopf eine Ananas balanciert.

Am Iglu-Hotel auf dem Nebelhorn mitgearbeitet

Die Leseratte vor Buch Netzer sägt Jazmin Charalambous. Die Architektin lebt in Kißlegg und hat schon am Iglu-Hotel am Nebelhorn mitgearbeitet, ebenso ihr Freund Felix Mohr. Der gelernte Steinmetz und Diplomkünstler schnitzt vor dem Kura Kura den Raben Abraxas.

Den Eisskulpturen-Wettbewerb entscheidet schließlich Steinmetz Hartmut Schmid aus Röthenbach für sich. Sein Revolver mit verknotetem Lauf am Musikcafé Notausgang ist angelehnt an die „Non-Violence“-Skulptur vor dem Sitz der Vereinten Nationen in New York. Sie gilt als Friedenssymbol. „Das kommt bei vielen Besuchern sehr gut an, weil die Skulptur mit ihrer Aussage den Zeitgeist aufgreift. Die Menschen beschäftigt das Thema Frieden sehr“, sagt Sascha Schmid. 335 Besucher stimmen über die Werke ab. Auf Platz zwei wählen sie den Elefanten von Kilian Kierok und Dayan Moradi aus Lindau, die beide in einem Steinmetzbetrieb in der Kreisstadt arbeiten. Und auf Platz drei landet das alte Wählscheibentelefon von Steinmetz Helmut Grunenberg aus Aichach, das vor dem Geschäft Micktec steht.

Programm des Winterfests am Samstag

Mit dem Wettbewerb ist das Winterfest aber nicht vorbei. Als es dämmert, rollt am Stadtpark die Guggenmusik Wuchzenhofen an. In ihrem bunten Häs bereichert sie traditionell das Winterfest. Dort hat erstmals das Jugendparlament die Moderation am Stadtpark und die musikalische Unterhaltung übernommen. „Die jungen Leute haben das super gemeistert“, lobt Sascha Schmid. Der Citymanager ist zufrieden – angesichts der vielen Besucher kein Winder: „Das Interesse war enorm, den ganzen Tag waren viele Leute in der Innenstadt unterwegs, aus dem ganzen Westallgäu und weit darüber hinaus.“