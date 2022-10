Ein ganzes Gewerbegebiet öffnet am Freitag im Westallgäu seine Türen

Das interkommunale Gewerbegebiet Hauser Wiesen ist vor 13 Jahren gegründet worden. Am Freitag stellen sich die meisten ansässigen Betriebe Besuchern vor.

Ein Dutzend Firmen, fast 400 Arbeitsplätze, sprudelnde Steuereinnahmen: Das interkommunale Gewerbegebiet zwischen Lindenberg und Scheidegg hat sich über Jahre hinweg gut entwickelt. Scheideggs Bürgermeister Uli Pfanner spricht gar von einem „Glücksfall“ für die beiden Kommunen. Einen Eindruck kann sich jeder am Freitag, 7. Oktober, verschaffen. Dann öffnen die meisten Betriebe im Westpark bei einem gemeinsamen Tag der offenen Tür von 13 bis 17 Uhr.

Der Westpark ist das erste interkommunale Gewerbegebiet im Westallgäu. Seit 2010 können sich Firmen direkt an der Grenze von Lindenberg und Scheidegg ansiedeln. Die Hauser Wiesen, wie das Gebiet auch heißt, umfasst 15 Hektar. Circa acht Hektar befinden sich auf Scheidegger Flur, sieben auf Lindenberger.

Der größte Teil der Flächen ist mittlerweile bebaut. Überwiegend Firmen aus den beiden Kommunen haben sich angesiedelt. Vertreten sind verschiedenste Branchen: von Automobilzulieferern über Bauunternehmen bis hin zum Metallbau. „Wir wollten von Anfang an eine breite Mischung“, sagt Pfanner.

Mit der Firma allcop beginnt demnächst ein weiteres Unternehmen mit dem Bau einer Halle im Westpark. Frei ist dann vor allem noch der innere Ring in dem Gebiet. Diese Flächen sind für mögliche Erweiterungen der vorhandenen Unternehmen reserviert. „Wir können aktuell noch maximal einen neuen Betrieb unterbringen“, beschreibt Pfanner die Lage.

Gibt es in Lindenberg bald weitere Gewerbeplätze?

An eine Erweiterung des Interkommunalen Gewerbegebietes ist aktuell nicht gedacht. Sie ist zwar theoretisch denkbar, wäre aber nicht ganz einfach. So befindet sich im Umgriff eine frühere Mülldeponie, die anderen Flächen befinden sich in Privatbesitz. Auch noch aus einem anderen Grund denkt der Zweckverband aktuell nicht daran, den Westpark zu vergrößern. „Wir wollen abwarten, was sich bei den Gewerbegebieten im Westallgäu tut“, sagt Pfanner. So ist der Zweckverband Hauser Wiesen als Partner der Gemeinde Weiler-Simmerberg für ein Gewerbegebiet in der Hammermühle im Gespräch.

Was heute nur noch wenige wissen: Der Westpark sollte Vorbild für weitere interkommunale Gewerbegebiete im ganzen Westallgäu sein. Das jedenfalls schwebte der Wirtschafts- und Entwicklungsleitstelle Westallgäu (West) vor, die die Kommunen im Westallgäu gemeinsam betrieben haben. Mit dem Ende der West wurden allerdings auch derlei Gedankenspiele begraben.

Betrieben wird der Westpark von einem Zweckverband, den Lindenberg und Scheidegg gemeinsam betreiben. Er hat seine Kredite längst abbezahlt. Aktuell fließen über die Gewerbesteuer jeweils 500.000 Euro ins Säckel der Kommunen. Nicht nur deshalb ist der Westpark für Uli Pfanner ein „Glücksfall“. Über den gemeinsamen Zweckverband habe sich das Verhältnis der beiden Nachbarorte deutlich verbessert. Aus Rivalität sei eher ein Miteinander geworden.

