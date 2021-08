Ein großes Versprechen: Gelingt ewiges Leben als digitale Kopie?

Die Oper „Upload“ beschreibt ein verwegenes Experiment. Wie Michel van der Aa mit ergreifender Musik und fantastischen Filmprojektionen erschütternden Fragen stellt.

So abwegig ist die Vorstellung gar nicht: Alles, was einen Menschen ausmacht – sein physischer Körper ebenso wie seine Denkensart und Lernfähigkeit, seine Gefühlsmuster und Emotionen – werden erfasst und als digitale Informationen gespeichert. Gigantische Rechner, kombiniert mit visuellen und akustischen Projektionstechniken setzen all diese Daten wieder zusammen: als Kopie der Person, die sich auf das Experiment einlässt. Der niederländische Komponist Michel van der Aa möchte wissen, ob der Mensch auf diese Weise erfolgreich sein könnte beim Versuch, ewiges Leben zu erlangen. Seine Oper „Upload“, die bei den Bregenzer Festspielen als Uraufführung zu erleben war, gibt eine klang- und bildgewaltige, traurige Antwort.