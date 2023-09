Ein Kindergarten im Westallgäu als Millionenprojekt

Diese Kommune aus dem Landkreis Lindau investiert 2,3 Millionen Euro in die Erweiterung der Kita. Was entstehen wird und wie lange gebaut wird.

04.09.2023 | Stand: 11:42 Uhr

Die Arbeiten an der Erweiterung des Kindergartens in Oberreute haben begonnen. Beim Spatenstich am Freitagnachmittag sprach Bürgermeister Stefan Schneider von einem wichtigen Moment für den 1750-Einwohner-Ort. „Wenn eine Gemeinde für junge Familien attraktiv sein will, braucht sie eine gute Kinderbetreuung“. Dafür wird die Kommune 2,3 Millionen Euro investieren. Am Montag werden die Tiefbauarbeiten starten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.