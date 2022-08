Ein Kugelschreiber führt in Corona-Zeiten durchs Hutmuseum

Die Lindenberger Kulturfabrik öffnet wieder. Um den Besuch kontaktarm zu gestalten, lässt man sich einiges einfallen. Warum das Smartphone hilfreich ist.

16.08.2022 | Stand: 09:53 Uhr

Durch Ausstellungen streifen, Kunstwerke betrachten, Neues sehen und über Unerwartetes staunen: Dies ist im Westallgäu und in der Region bald wieder möglich. Die ersten Museen öffnen wieder ihre Türen für Besucher. Dennoch wird es die nächste Zeit aufgrund der Corona-Pandemie anders laufen als bisher: Die Menschen müssen einen Mundschutz tragen und auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern achten.

Am Freitag empfängt das Deutsche Hutmuseum in Lindenberg die ersten Gäste. „Wir konnten alle Vorgaben recht gut umsetzen, da wir viel Platz haben“, sagt Leiterin Angelika Schreiber. Am Eingangsbereich sind Desinfektionsspender angebracht, im Kassenbereich Plexiglas, und Schilder markieren Ein- und Ausgang.

Alle können sich Hüte basteln

Da viele Stationen in der Ausstellung über Berührung funktioniern, bekommt jeder Besucher einen Touch-Pen-Kugelschreiber geschenkt. „Damit kann man alle Medienstationen und auch den Aufzug bedienen“, sagt Schreiber. Sie und ihr Team bedauern, dass sie derzeit keine Führungen anbieten können und auch alle Mitmachstationen aus den Ausstellungsräumen entfernen mussten. Weder das Anprobieren von Hüten, noch das Strohhutflechten ist möglich. „Wir haben Papier ausgelegt, damit sich die Gäste wenigstens einen Papierhut basteln können“, sagt Schreiber.

Whatsapp-Touren durch das Hutmuseum

Ein Foto mit der Fotobox zu machen, sei dagegen kein Problem, denn diese könne mit dem Touch-Pen-Kugelschreiber bedient werden. Auch Audioguides werden derzeit im Hutmuseum nicht verteilt. Schreiber hofft, dass die drei neuen Whatsapp-Touren eine gute Alternative sind. „Diese können mit dem eigenen Smartphone gemacht werden.“

Alle Besucher erhalten Karten, die sie bei Verlassen der Kulturfabrik wieder abgeben müssen. „So wissen wir, wie viele Menschen in den Räumen sind“, sagt Angelika Schreiber. Etwa 65 Gäste dürfen sich gleichzeitig die Ausstellungen anschauen. „Hier haben wir jedoch das Foyer oder Treppenhaus nicht mitgerechnet.“

Lesen Sie auch

"Klein-Paris der Hutmode" Im Hutmuseum in Lindenberg dreht sich alles um den Hut

Geöffnet ist das Hutmuseum von Dienstag bis Sonntag, 9.30 bis 17 Uhr.

Museen rund ums Westallgäu