Ein nächtliches Roadmovie rund um Carlas Würstelstand

Das Theater Kosmos bringt mit den Bregenzer Festspielen „Lohn der Nacht“ von Bernhard Studlar auf die Bühne. Die Inszenierung steckt voller Komik und Melancholie.

07.08.2021 | Stand: 09:53 Uhr

Fünf Menschen in einer großen Stadt. Jeder und jede ist allein mit den eigenen Hoffnungen und Enttäuschungen. In der Nacht werden die Träume verheißungsvoller, die Ängste bedrohlicher. Einsam treiben die zwei Frauen und drei Männer durch die Straßen, hier und da begegnen sie einander für kurze oder auch längere Momente. Würde man von oben auf diese Stadt blicken und die Wege der fünf Menschen als Linien erkennen, sähe man ein Netz, das gegen Morgen hin dichter wird. Im Zentrum steht der Würstelstand von Carla. Wie ein Roadmovie hat der in Wien beheimatete Autor Bernhar Studlar sein Stück „Lohn der Nacht“ angelegt. Dessen Uraufführung präsentierte jetzt das Bregenzer Theater Kosmos in Kooperation mit den Bregenzer Festspielen. Die 32-jährige Regisseurin Jana Vetten hat die komische und zugleich berührende Geschichte frisch und packend umgesetzt.