Ein pflegender Angehöriger erzählt: "Jahrelang kann ich das nicht mehr machen"

Seit sieben Jahren pflegt Klaus Klubberg aus Lindenberg seine an Demenz erkrankte Frau rund um die Uhr. Warum er sich oft allein gelassen fühlt.

26.02.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Der kleine Monitor ist sein ständiger Begleiter. Darauf sieht Klaus Klubberg seine Frau, die in ihrem Bett liegt. Seit sieben Jahren pflegt der 69-Jährige seine an Demenz erkrankte Frau Rosmarie zu Hause – fast rund um die Uhr. Eine anstrengende und einsame Aufgabe. Seine Frau kann nicht mehr sprechen, was sie empfindet, kann ihr Mann nur erahnen. „Ich bin froh, wenn ich morgens fünf Worte mit den Mitarbeiterinnen der Sozialstation wechsel.“ Das Haus verlassen kann er nur, wenn eine Alltagshelferin für ein paar Stunden seine Frau betreut. „Meistens gehe ich dann einkaufen oder Besorgungen machen.“ Zeit für ihn selbst bleibt kaum.

