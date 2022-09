Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Unfall in Amtzell

Bei Amtzell ist bei einem schweren Unfall ein Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

16.09.2022 | Stand: 12:46 Uhr

Am Freitagmorgen ist es bei Amtzell zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen - ein Mensch kam dabei ums Leben, zwei weitere wurden schwer verletzt. Ein 71-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war laut Polizei auf die Gegenfahrbahn gekommen. Warum, ist noch nicht klar. Eine 21-Jährige, die mit ihrem Kleinwagen entgegenkam, wich dem Transporter aus. Ihr Auto überschlug sich daraufhin auf einer angrenzenden Wiese. Dabei wurde die Frau schwer verletzt. Der 71-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug gegen das nächste entgegenkommende Auto. Der 54-jährige Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern - er wurde dabei ebenso schwer verletzt. Für den 71-jährigen Unfallverursacher kam jedoch jede Hilfe zu spät: Der Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Schwerer Unfall auf Bundesstraße bei Amtzell: Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt

Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde eine 51-Jährige, die mit ihrem Auto den anderen Fahrzeugen nicht mehr ganz ausweichen konnte. Sie streifte mit ihrem Fahrzeug die anderen Wagen, wurde dabei aber nicht verletzt.

Der Rettungsdienst brachte die beiden Schwerverletzten in Kliniken. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 80.000 Euro. Die Bundesstraße war bis zum Freitagmittag noch immer gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

