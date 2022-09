Ein unbekannter Held der deutschen Geschichte

Christoph Wonneberger erhält den Scheidegger Friedenspreis. Der Pfarrer war an der Entstehung der Montagsdemos beteiligt. Warum er in Vergessenheit geriet.

15.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Und wieder ist es ein Pfarrer: Mit Christoph Wonneberger erhält bereits zum fünften Mal ein evangelischer Geistlicher den Scheidegger Friedenspreis, den die Gemeinde für Verdienste rund um die deutsche Einheit traditionell am 3. Oktober vergibt. Im Gegensatz zu Rainer Eppelmann (2009), Christian Führer (2011), Markus Meckel (2012) und dem letztjährigen Preisträger Heinz Eggert ist es um Wonneberger aber bereits kurz vor dem Mauerfall 1989 ruhig geworden. Das hat einen Grund.

Wonneberger, 1944 im Erzgebirge geboren, war von 1977 bis 1984 Pfarrer der Weinbergskirchgemeinde in Dresden und ab 1985 in der Lukaskirchgemeinde in Leipzig tätig. Dort betreute er Kriegsdienstverweigerer und initiierte Friedensgebete. Gemeinsam mit dem früheren Preisträger Christian Führer lud er dazu in die Leipziger Nikolaikirche ein. Aus den Friedensgebeten entwickelten sich die Montagsdemonstrationen in Leipzig, die letztlich zur friedlichen Revolution in der damaligen DDR und zur Wiedervereinigung führten.

Was wurde nach den Montagsdemos aus Christoph Wonneberger?

Die von Wonneberger gegründete „Arbeitsgruppe Menschenrechte“ und der „Arbeitskreis Gerechtigkeit“ trafen sich im Pfarrhaus der Lukaskirche, die so eines der Zentren der Opposition wurde. Ende Oktober 1989 erlitt Wonneberger einen schweren Schlaganfall. Die Folgen schränkten ihn über viele Jahre massiv ein. Im Gegensatz zu anderen Pfarrern, die teilweise Ministerämter in der letzten DDR-Regierung inne hatten, konnte Wonneberger sich nicht aktiv an der Wiedervereinigung beteiligen.

Insbesondere im Osten Deutschlands ist das Wirken des heute 78-Jährigen bereits mehrfach ausgezeichnet worden. So hat er 2015 den Sächsischen Verdienstorden bekommen. Nun erhält er den Scheidegger Friedenspreis. Für dessen Stifter Manfred Przybylski ist klar, dass Wonneberger nur aufgrund seines Schlaganfalls in Vergessenheit geraten ist. Seinen kritischen Geist habe sich der Preisträger indes bewahrt: Auf verschiedenen Kundgebungen sprach er sich während der Corona-Pandemie gegen eine Impfpflicht aus.

So läuft die Verleihung des Scheidegger Friedenspreises ab

Als der Pfarrer im Ruhestand telefonisch von seiner Auszeichnung erfuhr, sei er überrascht und erfreut gewesen, sagt Przybylski. Gar nicht so einfach sei es gewesen, den künftigen Preisträger ausfindig zu machen. „Selbst seine frühere Pfarrgemeinde in Leipzig hatte seine Adresse nicht“, sagt Przybylski. Letztlich ist es dem Stifter dann über einen anderen Geistlichen gelungen, mit Wonneberger in Kontakt zu treten. Dieser habe vor über 30 Jahren geholfen, die „Grundlage für den friedlichen Mauerfall zu legen“, sagt Scheideggs Bürgermeister Ulrich Pfanner. Er habe „daher die weiße Taube verdient“. Die erhält der Preisträger traditionell aus den Händen von Pfanner. Die Laudatio hingegen hält in diesem Jahr erstmals der Scheidegger Pfarrer Uwe Six.

Lesen Sie auch

Job im Rathaus Scheidegg Scheidegg braucht einen neuen Kämmerer

Wichtig ist Przybylski, dass die Erinnerungen Wonnebergers vor allem auch die junge Generation erreicht. Deshalb ist vorgesehen, dass Wonneberger am 4. Oktober im Gymnasium mit den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe ins Gespräch kommt.

Die Verleihung am 3. Oktober findet ab 19 Uhr im Scheidegger Kurhaus statt – im Gegensatz zu den Vorjahren ohne coronabedingte Einschränkungen. Insbesondere ist keine vorherige Anmeldung notwendig.

Lesen Sie dazu auch: Früherer Ministerpräsident erhält Scheidegger Friedenspreis