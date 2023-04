Ein Unternehmer plant elf Wohnungen im Karg-Haus in Heimenkirch

Karl Roder, der zur Zeit den Bahnhof in Weiler saniert, hat sich in Heimenkirch das nächste Projekt vorgenommen. Was er für das denkmalgeschützte Haus plant.

24.04.2023 | Stand: 17:12 Uhr

Mit einem Baugesuch für das Karg-Haus im Ortskern von Heimenkirch hat sich der Marktgemeinderat befasst. Der Zimmerer und Unternehmer Karl Roder aus Hergatz, der zur Zeit den über 100 Jahre alten Bahnhof in Weiler saniert, möchte sich der denkmalgeschützten Jugendstilvilla in Heimenkirch annehmen. Noch gehört sie ihm nicht. Einen Kaufvertrag unterschreiben Roder und Bürgermeister Markus Reichart, wenn die Baugenehmigung vorliegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.