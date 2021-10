An mehreren Rohbauten eines Reihenhauskomplexes, an einem Hundesalon und an einem Blumenladen waren in der Nacht auf Mittwoch in Wangen Einbrecher am Werk.

21.10.2021 | Stand: 17:19 Uhr

An mehreren Rohbauten eines Reihenhauskomplexes, an einem Hundesalon und an einem Blumenladen sind in der Nacht auf Mittwoch in Wangen Einbrecher am Werk gewesen.

Auf der Baustelle in der Bodenseestraße durchsuchten die Täter laut Polizei mehrere Wohneinheiten und stahlen aus einer Wohnung zahlreiche Baumaschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 4.500 Euro.

Mehrere Einbrüche in einer Nacht in Wangen - hoher Sachschaden

Am Blumengeschäft in der Straße "Am Waltersbühl" hebelte ein Einbrecher ein Fenster auf, durchsuchte den Verkaufsraum und stahl Bargeld im dreistelligen Euro-Bereich aus der Kasse, berichtet die Polizei.

In den Hundesalon in der Franz-Josef-Spiegler-Straße gelang der Täter nicht. Er versuchte eine Scheibe mit einem Stein einzuwerfen und eine Türe aufzuhebeln, scheiterte jedoch an seinem Vorhaben und zog von Dannen.

Ob die Taten in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Wangen derzeit führt. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07522/9840 zu melden.

