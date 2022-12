Einbrecher geben meist nach wenigen Minuten auf – So machen Sie es ihnen schwer

Winterzeit ist Einbruchszeit. Doch es gibt Möglichkeiten, sein Haus oder seine Wohnung zu schützen. Diese Tipps gibt die Lindauer Polizei.

13.12.2022 | Stand: 05:55 Uhr

„Ein Einbrecher hat einen geschulten Blick“, sagt Bernd Vaupel von der Polizeiinspektion Lindau. Er sehe auf Anhieb, wie schnell er in eine Wohnung oder ein Haus einsteigen könne. Im Durchschnitt versuchen es Einbrecher zwischen drei und fünf Minuten lang. Wenn es in dieser Zeit nicht klappt, gehen sie in der Regel wieder, sagt der Polizist. Etwa bei der Hälfte der Taten bleibt es beim Versuch.

