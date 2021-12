Einbrecher im Kreis Lindau entpuppt sich als Vater

Ein vermeintlicher Einbrecher im Kreis Lindau hat die Polizei am Dienstag in Alarm versetzt. Warum der 69-Jährige aber ins Haus wollte, war ein anderer Grund.

08.12.2021 | Stand: 14:17 Uhr

Im Kreis Lindau ist die Polizei ausgerückt, um einen vermeintlichen Dieb zu stellen. Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich der Vorfall in einem Haus in Wasserburg. Ein Anrufer informierte die Polizei über einen vermeintlichen Einbrecher, der auf einem Balkon festsaß. Die Polizisten fanden bei ihrem Eintreffen einen 69-Jährigen vor, der leicht an den Füßen blutete.

Einbrecher in Wasserburg stellt sich als Vater des Mieters heraus - er sperrte sich versehentlich selbst aus

Bei den Ermittlungen stellte sich nach Angaben der Polizei schließlich heraus, dass es sich bei dem Mann um den Vater des Mieters der Wohnung handelte. Der Senior war bei seinem Sohn zu Besuch und hatte sich versehentlich ausgesperrt. Dabei hatte er versucht, über den Balkon am Haus wieder in die Wohnung zu gelangen, so die Polizei. Weil eran den Füßen verletzt war, kam der Mann in das Krankenhaus. (Lesen Sie auch: Männer bleiben mit Autos auf gesperrter Skipiste im Tiefschnee stecken)

