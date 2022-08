Einbrecher in Lindenberg: Unbekannte steigen in Einfamilienhaus ein

Einbrecher haben in Lindenberg ihr Unwesen getrieben. Die Täter stiegen in ein Haus ein und nahmen Schmuck, Uhren und Bargeld mit. Die Polizei sucht Zeugen.

04.08.2022 | Stand: 13:06 Uhr

In Lindenberg sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Dort stahlen die unbekannten Täter Schmuck, Bargeld und Dokumente. Laut Polizei hatten die Diebe zunächst versucht, ein Fenster aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Deshalb machten sie sich an der Balkontür zu schaffen, wobei das Glas zu Bruch ging. Die Täter gelangten in das Haus, durchsuchten die Wohnräume und nahmen Schmuck, Uhren, Bargeld und Dokumente mit. Es entstand bei dem Einbruch ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Einbruch in Lindenberg: Selbe Täter versuchten, in eine weitere Wohnung einzubrechen

Dieselben Täter dürften im Anschluss laut Polizei versucht haben, in eine weitere Wohnung einzubrechen. Doch offenbar wurden die Einbrecher dabei gestört, da sie unverrichteter Dinge wieder davon zogen. Die Lindenberger Polizei nimmt jegliche Hinweise auf die Täter unter Telefon 08381/92010 entgegen.

