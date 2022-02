Einbrecher stehlen über 2000 Euro aus Geschäften in Lindenberg

Unbekannte sind in ein Café und ein Schuhgeschäft in der Lindenberger Hauptstraße eingebrochen. Sie erbeuteten über 2000 Euro. Der Sachschaden ist erheblich.

20.02.2022 | Stand: 18:03 Uhr

In ein Café und ein Schuhgeschäft in der Lindenberger Hauptstraße sind in der Nacht zum Freitag unbekannte Täter eingebrochen. Die Diebe erbeuteten insgesamt eine niedrige vierstellige Summe Bargeld.

Die Einbrecher hebeln in Lindenberg ein Fenster und eine Schiebetür auf - und stehlen über 2000 Euro Bargeld

Wie die Lindenberger Polizei mitteilt, verschafften sich die Einbrecher zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, Zugang zu dem Café, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend entwendeten sie Bargeld in Höhe von 180 Euro. Zudem verursachten sie einen Sachschaden von 300 Euro. In derselben Nacht wurde auch in ein Schuhgeschäft in der Hauptstraße eingebrochen. Dort hebelten die Täter laut Polizeiangaben eine Schiebetür auf. Anschließend entwendeten sie 2000 Euro Bargeld. Der Sachschaden in diesen Fall beläuft sich auf etwa 750 Euro. (Lesen Sie auch: Internationale Bande spezialisiert sich auf Autoklau)

Café und Schuhgeschäft: Die Tatorte in Lindenberg sind nur wenige hundert Meter voneinander entfernt

Aufgrund der örtlichen Nähe beider Tatorte von wenigen hundert Metern gehen die Beamten von einem Tatzusammenhang aus. Die Polizei Lindenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon (08381) 92010 zu melden.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".

Lesen Sie auch