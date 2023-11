Eine besondere Fahrradwerkstatt: Was Jugendliche in Lindenberg lernen

In der Fahrradwerkstatt in Lindenberg lernen Jugendlichen, wie man Fahrräder repariert, aber auch Tagesstruktur. Für wen dieses Angebot gedacht ist.

14.11.2023 | Stand: 19:11 Uhr

„Wenn du hier drehst, kannst du den Reifen aufpumpen. Und so ist es zu“, Franziska Jahn kniet auf dem Boden in dem kleinen Raum und zeigt auf das Ventil des Fahrradschlauchs. Zwei Mal die Woche repariert die Sozialpädagogin hier gemeinsam mit Jugendlichen Fahrräder. Seit rund einem Jahr gibt es die kleine Fahrradwerkstatt in einem Raum im ersten Stock der ehemaligen Hutfabrik Pfanner in der oberen Hauptstraße in Lindenberg.

