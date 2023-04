Eine Erhöhung der Parkgebühren in Lindenberg ist überfällig

Die Grünen wollen, das Parken in Lindenberg teurer wird. Diese Debatte ist längst überfällig - ebenso wie eine Erhöhung, findet unser Autor Peter Mittermeier.

08.04.2023 | Stand: 17:54 Uhr

Das Thema ist in der Lindenberger Stadtpolitik in den vergangenen Jahren immer wieder mal aufgetaucht – nur um schnell wieder in der Versenkung zu verschwinden. Die Rede ist vom Defizit der städtischen Tiefgarage und den Parkgebühren. Seit über zwei Jahrzehnten hat die Stadt sie nicht mehr erhöht. Autofahrer zahlen heute wie bei der Umstellung von der D-Mark einen Euro für zwei Stunden. Seitdem hat das Geld ein Drittel seines Wertes verloren. Eine Erhöhung der Gebühren ist also überfällig.

