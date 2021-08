Fast 100 Pfeifenträger bringen das Rothachtal zum Klingen. Wenn sie zwischen Scheffau und Thal zwei Musikstücke spielen, geht es weniger um den perfekten Klang als ums beglückende Gemeinschaftserlebnis.

Von Ingrid Grohe (Text) und Matthias Becker (Fotos)

23.08.2021 | Stand: 11:57 Uhr

Als sich die 48 Pfeifenträgerinnen und -träger bei der Pfarrkirche in Thal in Bewegung setzen – einzeln, mit Abstand – und den Weg zu den Wiesen einschlagen, erinnert der Anblick an eine Prozession. Der Organist hat eben „Kein schöner Land“ gespielt, durch das offene Portal gab er dann den ersten Ton an die gespannt draußen Wartenden weiter: Startsignal für das Klangband, das ebenso wie der Kunstweg das Vorarlberger Dorf mit dem Westallgäuer Nachbarort verbinden soll.