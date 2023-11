"Nicht jede Traurigkeit muss eine Depression sein": Einfluss von TikTok und Co. auf junge Menschen

Immer häufiger teilen Jugendliche ihre Leiden in den Sozialen Medien und Influencer stellen schnelle Diagnosen. Wie zwei Lindauer Experten den Trend einordnen.

Von Yvonne Roither

03.11.2023 | Stand: 19:35 Uhr

Lange waren psychische Krankheiten ein Tabu. Nun teilen viele Jugendliche ihre Leiden auf Instagram und TikTok, Influencer stellen schnelle Diagnosen. Was steckt dahinter: Chance oder Risiko? Was die Psychologin Magdalena Holz und der Medienwissenschaftler Christian Gürtler, Referenten der Herbsttagung der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie in Lindau, dazu sagen.

