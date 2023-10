Verkaufsoffener Sonntag lädt zum Flanieren und Stöbern in Lindenberg ein

Am Sonntag öffnen Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen ihre Türen. Welche Bedeutung dieser Aktionstag für die Geschäftsleute hat.

Wer gerne flaniert und sich in entspannter Atmosphäre von Geschäft zu Geschäft treiben lässt, der ist am Sonntag in der Lindenberger Innenstadt genau richtig. Beim verkaufsoffenen Sonntag öffnen nämlich Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen ihre Pforten – und diejenigen, die teilnehmen, bieten den Kunden besondere Aktionen an. Bei manchen gebe es Rabattaktionen oder besondere Leistungen, andere setzen auf Attraktionen für Kinder, berichtet Karl Bufler, Vorstand der Leistungsgemeinschaft und Betreiber eines Modegeschäfts an der Bahnhofstraße. Bei ihm gebe es beispielsweise etwas zu essen: eine Stadionwurst, die man sonst nur bei Heimspielen des FC Lindenberg bekommt.

Die Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren insbesondere dem Einzelhandel zugesetzt. Denn viele Kunden bestellen in heutiger Zeit lieber Waren im Internet, als dass sie diese in Läden kaufen. In den Städten geben zudem kleinere Traditionsgeschäfte auf, große Handelsketten breiten sich aus und Leerstände nehmen teilweise zu. In Lindenberg sind laut Bufler immerhin noch etwa 80 Prozent der Betriebe inhabergeführt. „Ich bin mit dem Angebot zufrieden, denn bei uns in der Stadt ist jede Branche vertreten.“

"Gutes Zusammenspiel zwischen Gastronomie und Handel"

Ähnlich sieht das Julian Herrmann von der Geschäftsführung bei Betten Specht an der Hauptstraße. „Die Stadt hat sich gemacht, es gibt ein gutes Zusammenspiel zwischen Gastronomie und Handel“, findet er. „Wenn man sich Zeit nimmt, dann kann das Einkaufen in Lindenberg wirklich Spaß machen“ – auch wenn man das Angebot nicht mit dem größerer Innenstädte wie Kempten oder München vergleichen dürfe.

Ob Bekleidung, Geschenke, Sportartikel oder Bücher, auch Marion Motz, die die Buchhandlung Netzer am Stadtplatz leitet, findet das Angebot im Westallgäuer Mittelzentrum „vielseitig“. Lediglich ein reines Spielwarengeschäft und ein Anbieter von Anziehsachen für Kinder würde sie sich ergänzend noch wünschen.

Was Motz besonders gefällt, ist die Zusammenarbeit der Betriebe, die sich in der Leistungsgemeinschaft organisiert haben. „Da haben wir schon viel erreicht“, sagt sie. Ein gutes Beispiel dafür ist der verkaufsoffene Sonntag, an dem die Geschäftsleute unter dem Motto „Herbstlich willkommen“ an einem Strang ziehen.

Der Tag war nach Angaben von Modeladenbesitzer Bufler in der Vergangenheit insbesondere bei guter Witterung immer stark besucht. Damit wollen die Händler nicht nur bei den Einheimischen aus Lindenberg und den näheren Kommunen, sondern auch bei potenziellen Käufern aus dem erweiterten Umland auf sich aufmerksam machen: etwa aus Isny, Lindau, Wangen, Oberstaufen, aber auch aus Vorarlberg.

Wie Marion Motz aus Erfahrung weiß, haben Kunden an so einem Sonntagnachmittag mehr Zeit als an Werktagen. „Da können sie entspannt bummeln und stöbern.“ Außerdem sei Zeit für gute Gespräche im Laden – die es bei Onlinekäufen nicht gebe, wie die Buchhändlerin betont. „Viele entdecken uns durch den verkaufsoffenen Sonntag auch erst.“ Diese Hoffnung hat auch Julian Herrmann von Betten Specht. „Wir erwarten uns an dem Tag nicht die Riesenumsätze“, sagt er – aber es kämen Menschen spontan ins Geschäft, welche teils etwas weiter entfernt wohnen und sonst vielleicht nicht auf das Angebot aufmerksam geworden wären.

Wie berichtet, ist der verkaufsoffene Sonntag nur ein Teil einer Reihe herbstlicher Aktionen des Simon- und Judamarkts: An diesem Samstag beginnt ein einwöchiger Rummel in der Kiesgrube, bei dem 14 Schausteller mit Fahrgeschäften und Buden dabei sind. Am Freitag und Samstag, 27. und 28. Oktober, gibt es dann rund um die Aureliuskirche den klassischen Jahrmarkt mit 60 Fieranten.

Rund um den verkaufsoffenen Sonntag am 22. Oktober in Lindenberg