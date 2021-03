Einzelhändler im Westallgäu freuen sich auf den Neustart

Buchhandel darf ab 8. März wieder Kunden in den Laden lassen. Andere Branchen können Termin-Shopping anbieten. Wie sich die Geschäfte in Lindenberg und Weiler vorbereiten.

06.03.2021 | Stand: 12:04 Uhr

Thriller, Herzschmerzgeschichten und große Dramen warten auf den Büchertischen und in den Regalen auf die Kunden. Die dürfen ab Montag auch wieder kommen. Der Buchhandel darf ab 8. März mit begrenzter Kundenzahl, Maskenpflicht und Abstand wieder öffnen. Obwohl sich dieses Konzept vor dem Lockdown auch bei ihr bewährt hatte, blickt Simone Kitz Buch Netzer in Lindenberg mit „verhalten großer Vorfreude“ auf die Wiedereröffnung, wie sie es formuliert. Denn einerseits sind da die steigenden Infektionszahlen – und andererseits dürfen ihre Kollegen aus anderen Branchen wie Mode, Sport oder Schuhe noch keine Kunden in ihre Geschäfte lassen.