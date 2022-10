Eishockey-Abteilung erhält Förderpreis der Volksbank Lindenberg

Bei einer Abstimmung im Internet erhält der TV Lindenberg die meisten Stimmen. Er will den Nachwuchs fördern. Wer noch von der Förderung profitiert.

22.10.2022 | Stand: 19:30 Uhr

1532 Menschen haben entschieden: Der 5. Förderpreis der Volksbank Lindenberg geht an die Eishockeyabteilung des TV Lindenberg. Sie will mit den damit verbundenen 3500 Euro die Nachwuchsarbeit unterstützen. Freuen können sich auch der TSZ Lindenberg und der Skiclub Scheidegg. Sie haben bei der Abstimmung im Internet die zweit- beziehungsweise drittmeisten Stimmen erhalten. Das bedeutet 2500 und 1500 Euro für konkrete Projekte, mit denen sich die Vereine bewerben konnten. „Uns ist es wichtig, ihr ehrenamtliches Engagement zu würdigen“, begründete Volksbank-Vorstand Markus Prinz bei der Übergabe des Preises.

Wofür hat der TV Lindenberg den ersten Preis bekommen?

Beworben hatte sich die Eishockey-Abteilung. Sie hat aktuell keine aktive Wettkampfmannschaft, fördert dafür aber stark den Breitensport. 55 Kinder von der U7 bis zur U15 nehmen am Trainingsbetrieb teil, mit steigender Tendenz. „Wir wollen allen Kindern den Einstieg ermöglichen“, sagte Katharina Schneider bei der Preisverleihung. Eine Hürde für Familien, deren finanzielle Möglichkeiten begrenzt sind, stellt dabei die Ausrüstung dar. „Sie ist teuer und die Kinder wachsen schnell raus“ (Schneider). 400 bis 500 Euro werden für die Ausrüstung fällig, mit einfachem Schläger, aber ohne Schlittschuhe, wie Jugendleiter Stefan Epp schilderte. Deshalb leiht der TVL den Kindern eine Schutzausrüstung. 30 hat der Verein, die Zahl will er aber ausbauen. „Jedes Kind ist willkommen“, sagte Schneider.

Womit hatte sich der TSZ Lindenberg beworben?

Der Verein will den Preis für die Musikabteilung nutzen. Die Musikanten – aktuell 30 bis 40 Frauen und Männer – benötigen einen Anhänger für ihre Auftritte. Früher hatte der Verein zwei Busse, mittlerweile nur noch einen Neunsitzer, wie der TSZ-Vorsitzende Harald Geißler bei der Preisübergabe schilderte. Das ist bei Auftritten der Musiker außerhalb der Stadt ein Problem. Wohin mit den Instrumenten? Im Bus haben nur sie oder die Musikanten Platz. Deshalb will sich der Verein einen Kofferanhänger für den Vereinsbus anschaffen. Dafür bekommt er jetzt über den Förderpreis 2500 Euro.

Was will der Skiclub Scheidegg mit dem Geld tun?

Der Skiclub gehört ebenfalls zu den sehr rührigen Sportvereinen in der Region, vor allem der Langlaufbereich boomt. Die Mittel des Förderpreises (1500 Euro) will der SCS ähnlich nutzen wie der TVL, wie Schriftführerin Sara Ullrich schilderte. So will der Verein Einsteigern und Kindern eine Ski-Erstausrüstung zur Verfügung stellen. „Die Kids wachsen schnell raus aus der Ausrüstung“, sagte Sara Ullrich Aufstocken will der SCS auch die Vereinskleidung. Zudem plant der Verein auch noch einen Skibus, um die Sportler an den Wettkampf- beziehungsweise Trainingsort bringen zu können. Der Skiclub hatte sich wie die anderen Vereine unter anderem mit einem beeindruckenden Kurzfilm beworben.

Wie wurde konkret über die Projekte abgestimmt?

Über ein Online-Voting der Volksbank konnte jeder drei Wochen lang über die Preisvergabe abstimmen. Beteiligt haben sich 1532 Personen. 360 stimmten für den TVL (23 Prozent), 302 für den TSZ Lindenberg (20 Prozent) und 274 für den Skiclub Scheidegg (18 Prozent). Dahinter folgten die Opfenbacher Schützen (217 Stimmen), der Förderverein für die Sing- und Musikschule Lindenberg (140), der TC Lindenberg (128) und die Sportgemeinde Scheidegg (111). Auch sie gehen nicht leer aus: Alle vier Vereine, die für den Förderverein nominiert worden waren, erhalten 750 Euro.

Wie viele Vereine hatten sich insgesamt beworben?

Insgesamt 15 Vereine hatten sich um den Förderpreis beworben. Die acht Vereine, die nicht für die Online-Abstimmung nominiert wurden, erhalten jeweils 500 Euro aus den Mitteln des Gewinnsparens. Dort schüttet die Volksbank heuer alles in allem 43.000 Euro aus. Vergeben werden sollen die Mittel Mitte November. „Wir wissen, dass das Geld hervorragend angelegt ist“, sagte Vorstand Georg Straub angesichts der Breite und Qualität der eingereichten Projekte. Oft geht es bei ihnen darum, Kinder und Jugendliche zu fördern.