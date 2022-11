Die Lindenberg Chiefs (von links Fabian Lämmle, Ralf Maidel und Mike Sabautzki) waren in der vergangenen Saison das Maß aller Dinge in der Westallgäu-Eishockey-Liga. Am Samstag eröffnen sie die neue Saison in der Hobbyliga mit einem Heimspiel im Kunsteisstadion am Waldsee.