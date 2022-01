Eiskalter Plan: So setzt Extremsportler Paul Bieber seine Rekordjagd fort

Eisschwimmer Paul Bieber aus Röthenbach nimmt am Bodensee die nächste Eismeile ins Visier. Bei der Rekordjagd muss er mehrere Vorgaben erfüllen.

27.01.2022 | Stand: 05:08 Uhr

Die eisige Rekordjagd geht weiter. Nur zwei Wochen nach seiner letzten Eismeile steigt Paul Bieber wieder in den Bodensee. Der 38-jährige Extremsportler aus Röthenbach wird am Samstag, 29. Januar, um 12 Uhr vor dem Aquamarin in Wasserburg seine vierte Eismeile in Angriff nehmen.

„Der See bleibt unter fünf Grad. Das ist meine Chance. Jetzt kann ich in meinem Wohnzimmer Meter gut machen“, sagt Bieber, der für das Team Allgäuer Alpenwasser/Outdooractive startet.

Damit kommt er seinem Ziel, der Eisschwimmer mit den meisten Eismeilen zu werden, ein großes Stück näher. Unter dem Motto „Mission 6“ motiviert sich Bieber von Eismeile zu Eismeile. Drei hat er bereits auf seinem Konto. Darunter auch den deutschen Rekord auf der Distanz. Drei weitere muss er noch bewältigen. Dann hätte der Familienvater den nächsten Rekord.

Eisschwimmer Paul Bieber hat ein großes Ziel

Sollte er am 29. Januar wieder erfolgreich sein, wäre Bieber erst der zweite deutsche Schwimmer mit mindestens vier Eismeilen. Weltweit wäre er sogar erst Schwimmer Nummer 22, dem das gelingt.

„Ohne meine Trainer und Betreuer wäre das alles nicht möglich. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich so viele Menschen für mich Zeit nehmen“, sagt Bieber. Dazu gehören auch die vielen Gespräche zur physischen und psychischen Verfassung, die Beaufsichtigung der Trainingseinheiten und der Begleitung auf dem SUP. „Ohne diese Männer wäre das ganze Projekt nicht machbar“, betonte Bieber.

Schwimmboje und Rettungsschwimmer sind mit dabei

Für eine Eismeile muss er mindestens 1609 Meter bei unter fünf Grad Wassertemperatur zurücklegen – und das ohne Neoprenanzug. Bekleidet ist Bieber nur mit Badehose, Schwimmbrille und Badekappe. Zur Sicherheit führt er zudem eine Schwimmboje mit sich, außerdem begleitet ihn ein Rettungsschwimmer auf dem SUP.

Der Röthenbacher ist seit gut vier Jahren als Eisschwimmer unterwegs. Die Eismeile hat er im Januar 2021, Februar 2021 und Januar 2022 geknackt – mit einer Gesamtdistanz von 5536 Metern.

