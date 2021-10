Dieb stielt mehrere Schuhe während Eisdisko in Lindau

Ein Dieb hat am Samstagabend in der Eissportarena Lindau während der Eisdisko gleich mehrfach zugegriffen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

17.10.2021 | Stand: 13:14 Uhr

In Lindau hat ein Unbekannter gleich mehrere Diebstähle an einem Abend begangen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Samstagabend in der Eissportarena Lindau. Bei der Eisdisko, die an dem Abend stattfand, meldeten fünf Personen das Fehlen ihrer Straßenschuhe.

Dieb stielt Straßenschuhe während Eisdisko in Lindau

Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Personen, denen ebenfalls Schuhe gestohlen wurden und dies noch nicht der Polizei mitgeteilt haben, werden gebeten, sich zu melden. Auch Zeugen, die Personen beobachtet haben, die mit mehr Schuhen gegangen als gekommen sind, werden gebeten sich bei der Polizei Lindau unter der Telefonnummer 08382 9100 zu melden. (Lesen Sie auch: Schüsse in Kaufbeuren: Mann mit Pistole gemeldet)

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu und Umgebung lesen Sie hier.