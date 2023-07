Fünfmal von München nach New York

Blick auf das Teilnehmerfeld kurz nach dem Start: Der Eistobellauf beginnt in Maierhöfen am Ibergzentrum. Die Strecke führt dann kurz in Richtung Ortskern und weiter ins Naturschutzgebiet. An der Argen entlang geht es weiter in Richtung Riedholz und wieder zurück zur Halle.