Ellhofen: Ausbau der Ortsdurchfahrt startet im Herbst

Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Ellhofen sollen in zwei Abschnitten erfolgen. Als Kosten stehen 2,6 Millionen Euro im Raum. Was konkret geplant ist.

15.07.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Das Staatliche Bauamt will im Herbst mit dem lange geplanten Ausbau der Ortsdurchfahrt in Ellhofen beginnen. Das kündigte der zuständige Abteilungsleiter Werner Schmid im Kreisausschuss an. Als Kosten veranschlagt die Behörde 2,6 Millionen Euro. Es sei wichtig, dass mit dem Bau begonnen werde, sagte CSU-Fraktionssprecher Uli Pfanner. „Ansonsten glauben die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr, dass etwas passiert.“

